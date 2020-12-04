Тальгат Тагирзянов покинул пост замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана

Тальгат Тагирзянов покинул сегодня пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. Об этом сообщается в Instagram Минсельхозпродовольствия РТ.

Указом президента РТ Рустама Минниханова Тагирзянова наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за особый вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную работу.

На должности заместителя министра он работал с апреля 2006 года, а всего в министерстве — более 30 лет.

Тальгат Тагирзянов родился 25 ноября 1956 года в селе Татарский Кандыз Бавлинского района Татарской АССР. В 1984-м окончил Казанский сельскохозяйственный институт. Работал в хозяйствах Бавлинского района.

Татьяна Леухина