Фаттахов Рафаэль Махмутович
Общая информация
Родился 25 мая 1983 года в городе Мензелинск Республики Татарстан.
Образование
2012 г. окончил АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (финансы и кредит, экономист).
Трудовая деятельность
2005-2007 гг. — председатель правления потребительского общества «Сельский хлеб» (г.Казань).
2007-2013 гг. — директор ООО «Идель Техно» (г. Казань).
2013-2019 гг. — председатель правления ПО «Набережночелнинская торговая база» (г. Набережные Челны).
2019-2020 гг. — директор отдела административного управления центра сервисного обслуживания и продаж сельскохозяйственной техники ООО «Альфасервис».
С 2020 г. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-76-58
- Email: Rafael.Fattahov@tatar.ru
- Сайт: https://agro.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 12.01.2021