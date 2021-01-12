Список персон

Фаттахов Рафаэль Махмутович

Гос. ведомства, Министерства

Общая информация

Родился 25 мая 1983 года в городе Мензелинск Республики Татарстан.

Образование

2012 г. окончил АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (финансы и кредит, экономист).

Трудовая деятельность

2005-2007 гг. — председатель правления потребительского общества «Сельский хлеб» (г.Казань).
2007-2013 гг. — директор ООО «Идель Техно» (г. Казань).
2013-2019 гг. — председатель правления ПО «Набережночелнинская торговая база» (г. Набережные Челны).
2019-2020 гг. — директор отдела административного управления центра сервисного обслуживания и продаж сельскохозяйственной техники ООО «Альфасервис».

С 2020 г. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: (843) 221-76-58
  • Email: Rafael.Fattahov@tatar.ru
  • Сайт: https://agro.tatarstan.ru/

Дата последнего обновления: 12.01.2021

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