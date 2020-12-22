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Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов выдвинут в исполком РФС

16:04, 22.12.2020
Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов выдвинут в исполком РФС
Фото: vk.com/fcrk

Сегодня в Москве на общем собрании клубов Российской премьер-лиги в исполком Российского футбольного союза были выдвинуты генеральный директор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, а также президент «Краснодара» Сергей Галицкий и председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Исполком РФС — постоянно действующий руководящий орган этой организации.

Кроме того, клубы поддержали кандидатуру Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента РФС (находится на этой должности с 22 февраля 2019 года), подвели итоги 19 туров текущего чемпионата РПЛ и утвердили бюджет АФК «РПЛ» на 2020—2021 годы.

Выступивший на собрании главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил клубы перенести 23-й тур чемпионата РПЛ на другую дату в интересах его команды. По календарю тур должен пройти 21 марта 2021 года, «Рубин» в нем примет «Химки».

СпортФутбол Татарстан
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