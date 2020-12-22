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Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor подал на банкротство

14:53, 22.12.2020 1
Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor подал на банкротство
Фото: wikimedia.org

Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor вчера подал заявление о банкротстве. Просроченные долги компании достигают $285 млн (315,3 млрд вон).

Заявление на банкротство подано из-за роста задолженности и снижения продаж на фоне пандемии, пишет Yonhap.

Фото: wikimedia.org

Задолженность южнокорейской корпорации составляет 42% ее капитала. Около $90 млн (100 млрд вон) компания должна иностранным инвесторам, среди которых JP Morgan. Также у автопроизводителя есть задолженности перед южнокорейскими кредиторами, такими как Woori Bank и государственным Корейским банком развития, достигают $194 млн (215 млрд вон).

Отметим, что автосалон SsangYong Motor есть и в Казани.

В ноябре прошлого года Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему парка корейских автомобилей.

Татьяна Леухина
АвтоБизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:41
    Все что угодно...но только не китайская техника, китайских брендов...
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