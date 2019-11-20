Татарстан вошел в десятку регионов России по объему парка корейских автомобилей

Татарстан занял шестое место среди регионов России по объему парка корейских автомобилей. На 1 июля их насчитывалось 202,4 тыс. штук.

В топ-5 попали Москва (561,7 тыс. автомобилей), Подмосковье (468,6 тыс.), Краснодарский край (274,9 тыс.), Санкт-Петербург (246,9 тыс.) и Ростовская область (212,9 тыс.). После РТ идут Свердловская область (183,9 тыс.), Башкирия (166,3 тыс.), Челябинская область (147,6 тыс.) и Нижегородская область (147,1 тыс.), сообщает «Автостат».

В целом на 1 июля в России зарегистрировано чуть более 5 млн легковых автомобилей корейских марок (11,4% общероссийского автопарка). В России представлены такие корейские бренды, как Kia, Hyundai, SsangYong.

Напомним, что по итогам 9 месяцев 2019 года Татарстан оказался на пятом месте по объему проданных автомобилей иностранных марок. В республике купили 34,7 тысячи таких авто.