Казанский поставщик включен в реестр недобросовестных за неисполнение заказа в детский ребцентр Челнов

Челнинский детский реабилитационный центр «Солнышко» пожаловался на казанских поставщиков ООО «МСК ГРУПП» — компания отказалась поставлять куриные яйца заказчику. После проверки Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана включило поставщика в ресстр недобросовестных, сообщают Chelny-biz.



Договор на поставку заключили еще в июле, и ребцентр получил часть товара. Однако в октябре ООО «МСК ГРУПП» направила заказчику письмо, в котором сообщалось, что яиц не будет — производитель якобы не отгружает продукцию. Поставщик попросил расторгнуть контракт по соглашению сторон.

В ребцентре попытались добиться поставки, но претензии остались без ответа и товар не был получен. Представители компании не явились на заседании комиссии УФАС, письменных пояснений не было, в компании отказались и подключиться к рассмотрению дела по видеоконференции. Еще поставщики сообщили, что электронная почта ООО «МСК ГРУПП» не проверятся.

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Антимонопольная служба выяснила, что «МСК ГРУПП» заключала и исполняла новые контракты с другими заказчиками в то время, когда продукция должна была завозиться в Челны. Компанию, ее учредителя и директора включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Маргарита Головатенко