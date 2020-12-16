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В пять утра на обочине трассы М-7 в Татарстане спасли замерзшую бабушку

12:04, 16.12.2020
В пять утра на обочине трассы М-7 в Татарстане спасли замерзшую бабушку
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане сотрудники МЧС спасли женщину, которая оказалась рано утром на обочине дороги в летнем халате. О произошедшем «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожилую женщину в 5 утра обнаружили на 950 км трассы М-7 Москва — Уфа в Мамадышском районе. На ней был лишь летний домашний халат.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Бабушку доставили в расположение отряда спасателей и приняли необходимые меры, чтобы согреть ее. После этого пострадавшую передали бригаде скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Год назад в Советском районе Казани насмерть замерзла пожилая женщина. Ее обнаружили на парковке, в руках у нее была кружка. В таком положении пожилая женщина застыла насмерть.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ
Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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