Александр Шадриков примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»
15:05, 21.12.2020 Мероприятие: Online-конференция с министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александром Шадриковым
28 декабря в 14.00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Тезисы к обсуждению:
- Какие наболевшие экологические вопросы снимут региональные проекты, реализуемые в рамках нацпроекта «Экология»?
- Как изменилось качество атмосферного воздуха в последние 5 лет в крупных городах Татарстана?
- Итоги программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» в Татарстане.
- Казань оказалась в списке главных источников загрязнения Волги. Как с компаниями, сбрасывающими отходы в реку, борется Министерство экологии? Каким образом их отслеживают и какую ответственность они несут? Как это отражается на Волге и насколько критична ситуация сейчас?
- Какие экологические тренды стоит ждать в ближайшие годы: в России и в мире?
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