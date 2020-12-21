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Александр Шадриков примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

15:05, 21.12.2020 Мероприятие:  Online-конференция с министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александром Шадриковым
Александр Шадриков примет участие в онлайн-конференции «Реального времени»

28 декабря в 14.00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

    • Какие наболевшие экологические вопросы снимут региональные проекты, реализуемые в рамках нацпроекта «Экология»?
    • Как изменилось качество атмосферного воздуха в последние 5 лет в крупных городах Татарстана?
    • Итоги программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» в Татарстане.
    • Казань оказалась в списке главных источников загрязнения Волги. Как с компаниями, сбрасывающими отходы в реку, борется Министерство экологии? Каким образом их отслеживают и какую ответственность они несут? Как это отражается на Волге и насколько критична ситуация сейчас?
    • Какие экологические тренды стоит ждать в ближайшие годы: в России и в мире?
    МероприятияOnline-конференции
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