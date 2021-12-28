28 дек 2021

Online-конференция с министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александром Шадриковым

Online-конференция с министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александром Шадриковым

28 декабря в 14:00 на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Шадриков, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Тезисы к обсуждению:

    • Какие наболевшие экологические вопросы снимут региональные проекты, реализуемые в рамках нацпроекта «Экология»
    • Как изменилось качество атмосферного воздуха в последние 5 лет в крупных городах Татарстана?
    • Итоги программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» в Татарстане
    • Казань оказалась в списке главных источников загрязнения Волги. Как с компаниями, сбрасывающими отходы в реку, борется Министерство экологии? Каким образом их отслеживают и какую ответственность они несут? Как это отражается на Волге и насколько критична ситуация сейчас?
    • Какие экологические тренды стоит ждать в ближайшие годы: в России и в мире?

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