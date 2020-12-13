При столкновении двух иномарок в Татарстане погиб мужчина и пострадала женщина с ребенком

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане водитель погиб, женщина и ребенок пострадали при столкновении двух иномарок. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-служба МВД по РТ.

ДТП произошло сегодня примерно в 16:30 на 4-м км автодороги Каменка — Атня. Здесь столкнулись автомобили KIA Rio и Toyota Land Cruiser.

Фото: kzn.ru

В результате аварии водитель KIA скончался от полученных травм на месте. Его супругу и 9-летнюю дочь с травмами доставили в больницу. Водитель и пассажир Toyota не пострадали.

Татьяна Леухина