YouTube восстановился после сбоя

Видеохостинг YouTube вновь заработал после сбоя. «Мы снова в строю! Вы должны вновь получить доступ к YouTube и просматривать видео как обычно», — говорится в сообщении техподдержки в Twitter.

Ранее, в понедельник днем, пользователи со всего мира стали сообщать о сбоях в YouTube, Gmail и других сервисах Google.



Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020

Проблемы наблюдались и в России, в том числе в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.