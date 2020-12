YouTube восстановился после сбоя

Видеохостинг YouTube вновь заработал после сбоя. «Мы снова в строю! Вы должны вновь получить доступ к YouTube и просматривать видео как обычно», — говорится в сообщении техподдержки в Twitter.

Ранее, в понедельник днем, пользователи со всего мира стали сообщать о сбоях в YouTube, Gmail и других сервисах Google.



Update -- We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko