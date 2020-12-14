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YouTube восстановился после сбоя

16:49, 14.12.2020
YouTube восстановился после сбоя
Фото: flickr.com

Видеохостинг YouTube вновь заработал после сбоя. «Мы снова в строю! Вы должны вновь получить доступ к YouTube и просматривать видео как обычно», — говорится в сообщении техподдержки в Twitter.

Ранее, в понедельник днем, пользователи со всего мира стали сообщать о сбоях в YouTube, Gmail и других сервисах Google.

Проблемы наблюдались и в России, в том числе в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Технологии
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