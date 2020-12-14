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YouTube и другие сервисы Google обрушились в понедельник днем

15:01, 14.12.2020
YouTube и другие сервисы Google обрушились в понедельник днем

В понедельник днем пользователи со всего мира стали сообщать о сбоях в YouTube, Gmail и Google.

Количество сообщений о проблемах видеохостинга стало резко расти около 14.30 (мск), следует из данных сервиса Downdetector. К 14.43 оно превысило 8 тысяч жалоб. Приблизительно 87% пользователей не могут зайти на сайт.

Приблизительно то же самое происходит и с поисковиком. Зайти на сайт или на свой аккаунт не могут и пользователи электронной почты от Google.

ТехнологииIT
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