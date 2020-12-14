Стали известны детали погони сотрудников ГИБДД за пьяным водителем в Казани

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МВД Татарстана на своем сайте рассказало подробности вчерашней погони за пьяным водителем без прав.

Инцидент произошел на Аметьевской магистрали в Казани. Водитель за рулем автомобиля «Фольксваген», двигаясь в направлении улицы Даурской, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Шкода». Обе машины получили механические повреждения.

Затем водитель «Фольксвагена» уехал с места аварии, был объявлен план «Перехват». В результате сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Казани задержали мужчину, который был пьян. В ходе опроса он отказался назвать свой маршрут, а также количество выпитого.

В отношении водителя «Фольксвагена» составили административный материал по пяти статьям. Автомобиль помещен на спецстоянку.