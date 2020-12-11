Шевченко сохранил пост главы Всероссийской федерации волейбола

В пятницу в Москве состоялась отчетно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), где прошли выборы руководителя организации.

По итогам голосования Станислав Шевченко сохранил свой пост и продолжит свою работу в должности президента ВФВ. Он оказался единственным кандидатом на выборах.

Фото: volley.ru

Шевченко бессменно возглавляет российский волейбол с 2010 года. Также он входит в различные членские советы Европейской конфедерации волейбола (CEV) и Международной федерации волейбола (FIVB).

Напомним, ранее «Зенит-Казань» успешно стартовал в групповой стадии Лиги чемпионов по волейболу.