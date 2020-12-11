ISU отменил чемпионат Европы — 2021 и Финал Гран-при по фигурному катанию

Чемпионат Европы — 2021 и Финал Гран-при по фигурному катанию в нынешнем сезоне проведены не будут. Такое решение принято Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

«Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников.

Кроме того, Финал Гран-при сезона-2020/21, который был перенесен с первоначально запланированной даты 10—13 декабря в Пекине, теперь окончательно отменен», — говорится на официальном сайте ISU.

Проведение чемпионата Европы было запланировано с 25 по 31 января в хорватском Загребе. В прошлом европейском первенстве первые три места на пьедестале в женском одиночном катании заняли российские фигуристки.

Единственным не отмененным крупным турниром по фигурному катанию в текущем сезоне остается чемпионат мира, которые намечен на 22—28 марта 2021 года в Стокгольме.

Напомним, в конце декабря должен пройти чемпионат России, где посоревнуются ведущие фигуристы страны. Подробное превью предстоящего турнира можно почитать в материале «Реального времени».