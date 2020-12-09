В Туле задержали юношу, готовившего нападение на школу

ФСБ отчиталась о задержании в Туле 18-летнего парня, который планировал напасть на школу. Сотрудники спецслужбы изъяли у него обрез охотничьего ружья и материалы об аналогичных преступлениях, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По результатам исследования оружия следственное управление УМВД России по Туле возбудило уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 2 ст. 222 УК России).

По факту планируемого нападения на учебное заведение сейчас решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного, передает «Интерфакс».

Ранее психотерапевт европейского реестра, директор института психологии и психотерапии детей и подростков «Генезис» Альбина Локтионова в интервью «Реальному времени» рассказала о причинах, которые приводят к нападениям в школах и колледжах с оружием.



Татьяна Леухина