В Татарстане возбуждено уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в частном доме

Фото: МЧС по РТ

Прокуратура Алексеевского района Татарстана начала проверку после гибели трех человек при пожаре в частном доме. Спасся только подросток 2004 года рождения — его разбудил звук пожарного извещателя. Подросток рассказал, что семья распивала спиртные напитки, после чего все легли спать.

Возбуждено дело по статье уголовного кодекса о причинении смерти по неосторожности трем лицам. Об этом сообщает прокуратура республики.



На место происшествия выезжал прокурор района Павел Абрамов. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре. Ведомство оценит действия (бездействие) органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, при обнаружении нарушений в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.

Фото: МЧС по РТ

Напомним, на пожаре погибли три человека — мужчина 1987 года рождения и две женщины 1988 и 1947 годов рождения.

Маргарита Головатенко