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Nokia: коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году

17:31, 07.12.2020
Nokia: коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году
Фото: pixabay.com

Финская телекоммуникационная компания Nokia ожидает, что коммерческий запуск 6G произойдет к 2030 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Nokia возглавит проект Hexa-X, направленный на развитие систем мобильной связи шестого поколения (6G) в Европе. Он уже получил финансирование от Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что российские инженеры создают прототип модема для сетей 6G. Они постарались изменить форму радиоволны так, чтобы для 6G не потребовалась новая инфраструктура. Отмечается, что для сетей нового поколения можно будет использовать сетевые вышки 5G. Это значительно снизит стоимость внедрения технологии.

Технологии
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