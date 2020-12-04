Новую операцию, скины и соревновательные карты для CS:GO представил разработчик (Видео)

Компания-разработчик Valve сегодня представила обновление для шутера CS:GO. Среди прочего в Counter-Strike появилась новая операция Broken Fang, а также другой контент, включая карты, агентов, скины, стикеры и режим ретейков.

Также с операцией Broken Fang в CS:GO появились семь новых карт, включая новую соревновательную карту Ancient. Все обновления обойдутся игрокам в 1150 рублей.

Обладатели таких пропусков на новую операцию получат эксклюзивный допуск к Broken Fang Premier — возможности играть матчи 5 на 5, где необходимо пикать и банить карты перед игрой. В боевом пропуске Broken Fang теперь имеется расширенная страница статистики, где можно посмотреть винрейт на всех картах и их тепловые карты, а также статистику оружия игрока.

Геймеры еженедельно будут получать задания, которые можно выполнять в разных режимах, что позволит апгрейдить монету операции — от бронзовой до алмазной.