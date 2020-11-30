СМИ: в больнице умер получивший ранение головы инкассатор
Поступивший с огнестрельным ранением головы инкассатор умер сегодня в казанской больнице №7. Об этом со ссылкой на источники сообщает ГТРК «Татарстан».
Напомним, в Казани инкассатор попал в реанимацию после выстрела в голову. Предположительно, ранение он получил, находясь в служебной машине.
Следственный комитет уже начал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.Происшествия Татарстан
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