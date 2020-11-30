Госстройнадзор Татарстана назвал самое частое нарушение застройщиков в республике

Фото: Олег Тихонов (архив)

Госстройнадзор Татарстана сообщил о самом частом виде нарушений, которые допускают застройщики в республике. Речь идет о замене используемых стройматериалов.

«Чаще всего это несоответствие выполненных работ с утвержденной проектной документацией, зачастую связанное с заменой применяемых строительных материалов», — приводит пресс-служба ведомства слова главы инспекции Госстройнадзора РТ Василия Кудряшова.

Фото: Максим Платонов (архив)

За 10 месяцев 2020 года в республике провели 2 903 проверки. Вынесено 1150 предписаний, составлено 1187 протоколов об административных правонарушениях.

Ведомство выдало 294 заключения о соответствии, в том числе по 95 многоквартирным домам.