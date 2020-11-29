В Татарстане откроется горячая линия по вопросам соблюдения прав инвалидов

В Татарстане в Международный день инвалидов, 3 декабря, заработает горячая линия по вопросам соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Отвечать на вопросы граждан будут представители аппарата уполномоченного по правам человека в РТ, Минтруда РТ, Минздрава РТ, Фонда социального страхования РФ по РТ, а также главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ.

Фото: kzn.ru

Позвонить на горячую линию можно будет с 9.00 до 16.00 по телефону: +7(843)236-00-71. Также оставить свои вопросы можно будет по номеру +7(939)345-37-50, говорится в сообщении на сайте мэрии Казани.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов призвал чиновников обратить особое внимание на нужды инвалидов. Он подчеркнул, что для них нужно создать равные условия во всех сферах.



Татьяна Леухина