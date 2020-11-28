В понедельник в домах четырех районов Казани из кранов пойдет зеленая вода

В Казани в понедельник, 30 ноября, в домах Ново-Савиновского, Московского, Кировского и Авиастроительного районах из кранов может пойти зеленая вода.

Это связано с работами по выявлению мест утечки теплоносителя. Для этих целей в сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской ТЭЦ-2 введут краситель зеленого цвета «Уранин-А».

Фото: kzn.ru

Жителей вышеперечисленных районов при обнаружении «зеленой воды» звонить по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

Краситель «Уранин-А» допускается к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки. Он безвреден для здоровья людей и окружающей среды, сообщает портал мэрии города.

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Татьяна Леухина