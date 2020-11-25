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Игрок УНИКСа Джордан Морган вызван в сборную Словении

11:27, 25.11.2020
Игрок УНИКСа Джордан Морган вызван в сборную Словении
Фото: vk.com/unicsbasket

Баскетболист УНИКСа Джордан Морган вызван в сборную Словении для участия в матчах отборочного раунда чемпионата Европы-2022. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Накануне Морган приступил к тренировкам с национальной командой.

Словенцам предстоит сыграть две игры — 28 ноября с Украиной и 30 ноября против сборной Венгрии.

Фото: kzs.si

Все матчи пройдут в закрытом режиме в столице Словении Любляне.

Напомним, ранее в состав сборной России был вызван игрок УНИКСа Павел Антипов.

СпортБаскетбол
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