Число заболевших коронавирусом в России превысило два миллиона человек
За последние сутки в России выявлены 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым рекордом. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 2 015 608 человек, сообщает оперативный штаб.
За сутки от коронавируса умерли еще 463 пациента, а всего — 34 850 человек. Выздоровели за сутки 25 573 больных, в общей сложности — 1 526 656 человек.ОбществоМедицина
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