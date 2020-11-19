Число заболевших коронавирусом в России превысило два миллиона человек

За последние сутки в России выявлены 23 610 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является новым рекордом. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло 2 015 608 человек, сообщает оперативный штаб.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от коронавируса умерли еще 463 пациента, а всего — 34 850 человек. Выздоровели за сутки 25 573 больных, в общей сложности — 1 526 656 человек.