Врио главы Мордовии Артем Здунов обозначил приоритетные задачи

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов назвал приоритетные задачи — это качество жизни населения, доходы граждан и финансовая политика региона. Об этом сообщает «РИА Новости».



Представление Здунова состоится сегодня после обеда в Саранске.

Здунов возглавлял кабинет министров Дагестана с февраля 2018 года. До этого работал на должности министра экономики Татарстана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Здунова временно исполняющим обязанности главы Мордовии после отставки главы Владимира Волкова, который возглавлял регион более восьми лет.