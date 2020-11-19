«Автодор» получит до 500 млрд рублей на строительство М-12 и на другие проекты до 2024 года

«Автодор» получит до 500 млрд рублей на строительство высокоскоростных дорог до 2024 года. Об этом сообщил председатель правления компании Вячеслав Петушенко на «Транспортной неделе», сообщает Минтранспорт РФ.



«Автодор» уже реализует проект по строительству трассы М-12 через Нижний Новгород до Казани. В планах — продлить дорогу до Екатеринбурга и таким образом соединить Приволжский и Уральский федеральные округа.

Фото: mintrans.gov.ru

Финансирование компании будет поступать из госбюджета и от частных лиц. Эксплуатация автомагистралей происходит за счет внебюджетого финансирования.

Сейчас реализуется 18 проектов на общую сумму в триллион рублей.

Ранее сообщалось, что маршрут трассы М-12 в Татарстане изменили с учетом пожеланий жителей.