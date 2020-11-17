В Казани сняли на видео трамвай, открывший двери во время движения

Пользователи соцсетей выложили видео с едущим на полной скорости казанским трамваем. При этом водитель трамвая забыл закрыть двери.

«А когда вы едете в общественном транспорте, бывает такое, что водители забывают закрыть двери?», — написал автор ролика.

Видео было записано на проспекте Победы. По счастью никто из пассажиров не выпал.

Напомним, на прошлой неделе в районе перекрестка улиц Гвардейской, Даурской и Рихарда Зорге трамвай сбил женщину. В соцсетях сообщили, что пострадавшая умерла на месте происшествия.