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В Казани сняли на видео трамвай, открывший двери во время движения

22:53, 17.11.2020
В Казани сняли на видео трамвай, открывший двери во время движения
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пользователи соцсетей выложили видео с едущим на полной скорости казанским трамваем. При этом водитель трамвая забыл закрыть двери.

«А когда вы едете в общественном транспорте, бывает такое, что водители забывают закрыть двери?», — написал автор ролика.

Видео было записано на проспекте Победы. По счастью никто из пассажиров не выпал.

Напомним, на прошлой неделе в районе перекрестка улиц Гвардейской, Даурской и Рихарда Зорге трамвай сбил женщину. В соцсетях сообщили, что пострадавшая умерла на месте происшествия.

БизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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