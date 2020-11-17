Соцсети: в Казани эвакуируют Московский рынок из-за сообщения о минировании
В Казани эвакуируют Московский рынок из-за сообщения о минировании объекта. Об этом сообщили пользователи соцсети.
По данным очевидцев, эвакуировали порядка 100 человек. На месте происшествия работают спасатели.
В МВД по Татарстану «Реальному времени» сообщили, что информация об инциденте проверяется и уточняется.
6 ноября пользователи соцсети сообщили, что в Казани эвакуировали ТЦ «Мега». В МВД по РТ «Реальному времени» сообщили, что в торговом центре произошло небольшое возгорание, но эвакуацию не объявляли.
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