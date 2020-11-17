В Челнах родители оплатили миллионный долг по алиментам за сына

Родители неплательщика алиментов обратились в отделение судебных приставов — пара решила продать квартиру и выплатить за сына более миллиона рублей по алиментам, сообщает УФССП России по Татарстану.



Челнинец 1986 года рождения задолжал большую сумму по алиментам трем несовершеннолетним детям от двух браков — он не перечислял их в течение нескольких лет и все это время скрывался от приставов.



По официальным данным, он не имел официального места работы и счетов в банках, не появлялся по месту жительства. Приставы объявили должника в розыск и наложили запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости.

Долг погашен его родителями, однако челнинец не освобождается от ежемесячной выплаты алиментов до совершеннолетия детей.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что Московский райсуд Казани вынес приговор по делу о неуплате алиментов на содержание семерых детей, которым 39-летний отец задолжал свыше 260 тысяч рублей.