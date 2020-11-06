Два матча «Зенит-Казань» в Кубке России пойдут в зачет Суперлиги

Два матча казанского «Зенита» в чемпионате России по волейболу отменены и будут проведены в рамках Кубка страны. Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Матч 10-го тура с «Газпром-Югрой», который должен был состояться 21 ноября, будет совмещен с игрой в рамках полуфинального этапа Кубка России в Казани и результат встречи пойдет в зачет обоих турниров.

Также отменена игра 26-го тура с уфимским «Уралом». Поединок, назначенный на 14 марта будет объединен с матчем на Кубок России. Результат встречи запишут и на чемпионат страны.

Отметим, что «Зенит-Казань» сегодня сыграет с «Уралом» в рамках полуфинального этапа Кубка России. Начало матча в 19.00. Игра с «Газпром-Югрой» состоится завтра, 7 ноября, в 17.00 мск.

Ранее «Зенит-Казань» уверенно разобрался с питерским «Зенитом» (3:0).