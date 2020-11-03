Соцсети: в Казани на улице Большая Крыловка произошла авария с участием нескольких машин

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В Казани водитель автомобиля устроил аварию на улице Большая Крыловка. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидца, заснявшего последствия аварии, водитель «иномарки» был в состоянии алкогольного опьянения. Он протаранил одну из машин, после чего его отбросило на другой автомобиль. В итоге пьяный водитель врезался в забор.

Сообщается, что никто в результате ДТП не пострадал.

1 ноября в Казани на улице Мередианной в аварии пострадало пять машин. Причиной аварии могла стать гололедица.

