Соцсети: в Казани на улице Большая Крыловка произошла авария с участием нескольких машин
В Казани водитель автомобиля устроил аварию на улице Большая Крыловка. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
По словам очевидца, заснявшего последствия аварии, водитель «иномарки» был в состоянии алкогольного опьянения. Он протаранил одну из машин, после чего его отбросило на другой автомобиль. В итоге пьяный водитель врезался в забор.
Сообщается, что никто в результате ДТП не пострадал.
1 ноября в Казани на улице Мередианной в аварии пострадало пять машин. Причиной аварии могла стать гололедица.
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