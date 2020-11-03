В России разработают аналоги Zoom к 2021 году

В России запустят отечественные платформы для видеоуроков в школах в 2022 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Яндекс» и Mail.ru Group самостоятельно инвестируют в свои большие онлайн-платформы вместе с «Ростелекомом». «В 2022 году эти сервисы будут доступны, и очень хорошо, что у нас здесь даже возникает определенная конкуренция», — передает ТАСС слова министра.

realnoevremya.ru

Ранее министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин заявил, что в Татарстане не планируют переводить школьников и студентов на дистанционную форму обучения.

