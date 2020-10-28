В Татарстане не планируется вводить дистанционное обучение в школах и вузах, заявили в Минобрнауки РТ

В Татарстане не планируют переводить школьников и студентов на дистанционную форму обучения, заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Сейчас в образовательных учреждениях соблюдаются все правила, предписанные Роспотребнадзором.

realnoevremya.ru

Осенние каникулы школьников пройдут традиционно со 2 по 8 ноября. Продлевать их не планируется. А 31 октября в школах республики пройдет День здоровья, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что переводить школьников на удаленку не планируется.

