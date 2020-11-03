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В КВН прокомментировали информацию о ликвидации компании

15:20, 03.11.2020
В КВН прокомментировали информацию о ликвидации компании
Фото: kremlin.ru

В пресс-службе компании «КВН-ВЛ» («КВН Высшая Лига») прокомментировали информацию о ликвидации компании. Там объяснили, что это не повлияет на ее работу.

«Это обычная процедура ликвидации юридического лица. В период пандемии, когда действовал запрет на проведение массовых мероприятий, нам пришлось, как и всем, перенести съемки, но сейчас мы вернулись к нашему обычному графику», — сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что сегодня началась подготовка к Кубку мэра Москвы

Ранее в СМИ появилась информация, что компанию АМИК, организующую Высшую лигу КВН, закроют из-за отсутствия прибыли.

Общество Татарстан
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