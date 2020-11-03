Александр Масляков ликвидирует компанию, организующую Высшую лигу КВН

В СМИ появилась информация, что компанию АМИК, организующую Высшую лигу КВН, закроют из-за отсутствия прибыли.

Компания «КВН-ВЛ» принадлежит АМИК — фирме основателя КВН Александра Маслякова. Семья Масляковых владеет товарным знаком КВН и продает права на трансляцию по телевидению.

Высшую лигу КВН ведет сам Масляков-старший. В марте 2020 года показы игры по телевидению прервали, при этом рейтинги программы падали и раньше. Как сообщает «Мэш», в итоге компанию «КВН-ВЛ» принято ликвидировать. Однако информации о том, когда это произойдет, пока нет.

кадр Первого канала

Ранее «Сборная Татнефти» прошла в финал Высшей лиги КВН. Игра должна состояться 15 декабря.

