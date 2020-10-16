Андрей Тихонов возглавил казахстанскую «Астану»

Российский специалист Андрей Тихонов стал новым главным тренером «Астаны». Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Подробности контракта с тренером в клубе не сообщают. Тихонов уже представлен игрокам в качестве наставника команды.

«Для меня это серьезный вызов, хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие! «Астана» возможно находится не в самом лучшем состоянии сейчас, плюс в таблице находится не там, где ее привыкли видеть, но задачу никто не снимал с команды, тем интереснее будет работать», — прокомментировал свое назначение Тихонов.

Андрей Тихонов представлен в качестве главного тренера



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Последним местом работы 50-летнего тренера были самарские «Крылья Советов», откуда он был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Ранее он также работал в «Спартаке», «Спарте» Щелково, «Краснодаре» и «Енисее».

В бытность футболистом Тихонов уже выступал за «Астану» с 2009 по 2010 год, когда команда называлась «Локомотив». По итогам сезона он был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана и помог своему клубу завоевать серебряные медали.

«Астана» действующий чемпион страны на протяжении последних шести лет. В нынешнем сезоне клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице после 12 туров, отставая от лидирующего «Кайрата» на восемь очков.

Напомним, ранее Тихонов был втянут в неприятную историю с Романом Широковым, который избил судью во время футбольного матча.