Экс-тренер «Рубина» Ежуров вошел в тренерский штаб «Астаны»
Бывший тренер «Рубина» Владимир Ежуров вошел в тренерский штаб Андрея Тихонова в ФК «Астана». Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.
Специалист уже приступил к работе с основным составом команды.
Ежуров в разные годы работал тренером «Рубина», занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. В конце мая он покинул должность главного тренера молодежного состава казанцев.
Ежуров ранее также входил в тренерский штаб Тихонова в двух других местах его работы.СпортФутбол Татарстан
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