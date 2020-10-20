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Экс-тренер «Рубина» Ежуров вошел в тренерский штаб «Астаны»

07:03, 20.10.2020
Экс-тренер «Рубина» Ежуров вошел в тренерский штаб «Астаны»
Фото: rubin-kazan.ru

Бывший тренер «Рубина» Владимир Ежуров вошел в тренерский штаб Андрея Тихонова в ФК «Астана». Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Специалист уже приступил к работе с основным составом команды.

Ежуров в разные годы работал тренером «Рубина», занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. В конце мая он покинул должность главного тренера молодежного состава казанцев.

Ежуров ранее также входил в тренерский штаб Тихонова в двух других местах его работы.

СпортФутбол Татарстан
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