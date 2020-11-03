Глава Минюста признался в том, что иногда получает штрафы за нарушение ПДД

Министр юстиции России Константин Чуйченко признался в том, что тоже иногда получает штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».



«Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения, — сказал он, — иногда мне домой приходят штрафы и сейчас».

government.ru (на фото — Константин Чуйченко)

Он вспомнил, что во время работы адвокатом в 90-е годы проводил за рулем много времени и довольно часто приходилось платить штрафы за нарушения.

Напомним, в Казани на 3 тысячи оштрафовали водителя за перевозку ребенка без автокресла.