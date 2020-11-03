В Казани и в других городах России включат праздничную подсветку в День народного единства
Завтра, 4 ноября, в Казани на телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня народного единства.
Праздничная иллюминация зажжется на телебашнях российских городов. А на медиафасадах Останкинской телебашни будут транслироваться российский триколор и надпись «День народного единства», передает ТАСС.
29 октября, в День борьбы с инсультом, Центр семьи «Казан» подсветился красным цветом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым