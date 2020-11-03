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В Казани и в других городах России включат праздничную подсветку в День народного единства

12:10, 03.11.2020
В Казани и в других городах России включат праздничную подсветку в День народного единства
Фото: пресс-служба филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан»

Завтра, 4 ноября, в Казани на телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня народного единства.

Праздничная иллюминация зажжется на телебашнях российских городов. А на медиафасадах Останкинской телебашни будут транслироваться российский триколор и надпись «День народного единства», передает ТАСС.

29 октября, в День борьбы с инсультом, Центр семьи «Казан» подсветился красным цветом.

Общество Татарстан
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