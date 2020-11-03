Доцент КГМУ: «Сейчас в категорию тяжелобольных попадают люди совершенно здоровые»

Сейчас в категорию тяжелобольных попадают совершенно здоровые люди, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко.

— Сейчас в категорию тяжелобольных попадают и люди совершенно здоровые. Теперь еще и дети вовлеклись в инфекционный процесс. Это тоже достаточно серьезно и проблематично.

Самолечение опасно в первую очередь тем, что человек не знает, от чего лечится. Повышение температуры не означает, что это коронавирус. Сейчас идет подъем ОРВИ, и вместо COVID-19 человек может заболеть гриппом, а там лечение совсем другое. И если грипп лечить, как коронавирус, то можно очень сильно навредить.

realnoevremya.ru

Главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой

фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель добавил, что если пациент самовольно принимает антибиотики, он лишает себя возможности вылечиться от инфекции на поздних этапах.

— Читаю «ВотсАпп»: «Вот мне доктор назначил, а родственник сказал: вот, у тебя же пневмония, а там нужны два антибиотика». Это вирусная пневмония, а не бактериальная. Если человек начнет рано принимать антибиотики, он лишает себя возможности спастись от инфекции на поздних этапах.

