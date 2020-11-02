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Рейтинг: какое кино предпочитают жители Татарстана

11:35, 02.11.2020
Рейтинг: какое кино предпочитают жители Татарстана
Фото: youtube.com / скриншот

По итогам 9 месяцев 2020 года самыми любимыми фильмами татарстанцев стали «Джокер», «Достать ножи» и «Плохие парни навсегда». Это следует из данных сервиса «МегаФон ТВ».

Эксперты отмечают, что жители Татарстана отдают предпочтение отечественным сериалам и зарубежным фильмам.

Полный список любимых фильмов и сериалов выглядит так:

Чаще всего татарстанцы отдают предпочтения комедиям — 41%. Далее идут драма (31%), триллер (8%), фантастика (5%) и мультфильмы (4%).

ОбществоКультура Татарстан
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