В Кукморском районе почтили память жертв политических репрессий — видео
В Кукморском районе Татарстана семья Сидоровых на свои средства установила мемориал в память о своих репрессированных родственниках, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В 1931 году у Егора и Екатерины Сидоровых отобрали все имущество и с четырьмя детьми на руках сослали их в Свердловскую область без права вернуться назад. Внуки до сих пор пытаются восстановить дату смерти и место захоронения родственников.
В поселке Починок Сутер живет 287 человек, жертвами политических репрессий стали десятки.
Вчера главы некоторых районов Татарстана почтили память репрессированных земляков.ОбществоИстория Татарстан
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