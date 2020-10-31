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В Кукморском районе почтили память жертв политических репрессий — видео

21:26, 31.10.2020
В Кукморском районе почтили память жертв политических репрессий — видео
Фото: скриншот

В Кукморском районе Татарстана семья Сидоровых на свои средства установила мемориал в память о своих репрессированных родственниках, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В 1931 году у Егора и Екатерины Сидоровых отобрали все имущество и с четырьмя детьми на руках сослали их в Свердловскую область без права вернуться назад. Внуки до сих пор пытаются восстановить дату смерти и место захоронения родственников.

В поселке Починок Сутер живет 287 человек, жертвами политических репрессий стали десятки.

Вчера главы некоторых районов Татарстана почтили память репрессированных земляков.

ОбществоИстория Татарстан
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