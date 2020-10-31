Мероприятие в парке «Урам» по случаю закрытия сезона отменили из-за погоды
В казанском экстрим-парке «Урам» отменили мероприятие по случаю закрытия первого сезона. Причина — погодные условия.
Призы будут разыгрываться в онлайн-режиме в аккаунте пространства в Instagram.
Ожидалось, что сегодня в парке «Урам» будет работать кастом-площадка, играть казанские диджеи, проводиться соревнования и челленджи. Победители конкурсов могли выиграть возможность попасть в новую крытую часть экстрим-парка «Урам».
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