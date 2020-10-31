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Мероприятие в парке «Урам» по случаю закрытия сезона отменили из-за погоды

15:20, 31.10.2020
Мероприятие в парке «Урам» по случаю закрытия сезона отменили из-за погоды
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В казанском экстрим-парке «Урам» отменили мероприятие по случаю закрытия первого сезона. Причина — погодные условия.

Призы будут разыгрываться в онлайн-режиме в аккаунте пространства в Instagram.

Ожидалось, что сегодня в парке «Урам» будет работать кастом-площадка, играть казанские диджеи, проводиться соревнования и челленджи. Победители конкурсов могли выиграть возможность попасть в новую крытую часть экстрим-парка «Урам».

ОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан
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