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В Татарстане похоронили останки летчика-фронтовика, найденные в Геленджике

17:45, 26.10.2020
В Татарстане похоронили останки летчика-фронтовика, найденные в Геленджике
Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

В Татарстане прошла церемония перезахоронения останков военного пилота Николая Спиридонова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. До недавнего времени он считался пропавшим без вести.

Спиридонов был старшим пилотом 42-го гвардейского истребительного авиаполка 216-й смешанной авиадивизии гвардии, младшим лейтенантом. 21 апреля 1943 года он на самолете Як-1 вылетел на сопровождение бомбардировщиков «Бостон» в районе села Федоровка Краснодарского края. После воздушного боя Спиридонов не вернулся на аэродром и до настоящего момента считался пропавшим без вести. Его останки обнаружили в ходе поисковых работ в районе Геленджика, сообщает «Интерфакс».

Церемония перезахоронения прошла на Аллее Героев в Болгаре. Там же состоялся траурный митинг. В мероприятии приняли участие инспектор Группы инспекторов ЦВО генерал-майор запаса Рим Мустаев, сотрудники военного комиссариата Татарстана, ветераны, участники поискового движения и юнармейцы.

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