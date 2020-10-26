В Татарстане похоронили останки летчика-фронтовика, найденные в Геленджике

В Татарстане прошла церемония перезахоронения останков военного пилота Николая Спиридонова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. До недавнего времени он считался пропавшим без вести.

Спиридонов был старшим пилотом 42-го гвардейского истребительного авиаполка 216-й смешанной авиадивизии гвардии, младшим лейтенантом. 21 апреля 1943 года он на самолете Як-1 вылетел на сопровождение бомбардировщиков «Бостон» в районе села Федоровка Краснодарского края. После воздушного боя Спиридонов не вернулся на аэродром и до настоящего момента считался пропавшим без вести. Его останки обнаружили в ходе поисковых работ в районе Геленджика, сообщает «Интерфакс».

Церемония перезахоронения прошла на Аллее Героев в Болгаре. Там же состоялся траурный митинг. В мероприятии приняли участие инспектор Группы инспекторов ЦВО генерал-майор запаса Рим Мустаев, сотрудники военного комиссариата Татарстана, ветераны, участники поискового движения и юнармейцы.