«Салават Юлаев» вылетел из топ-12 Индекса силы команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала обновленный Индекс силы команд по итогам прошедшей игровой недели.

На вершину рейтинга впервые в сезоне вышел «Металлург». Магнитогорский клуб сделал резкий скачок по таблице и обогнал московский ЦСКА, сместив его на вторую строчку. Также значительный подъем по таблице Индекса показал ярославский «Локомотив», остановившийся на третьей позиции.

Проигравший накануне вторую игру подряд в КХЛ казанский «Ак Барс» упал еще на один пункт по сравнению с прошлой неделей. Теперь команда Дмитрия Квартальнова занимает в Индексе силы лишь седьмую строчку.

А вот «Салават Юлаев» окончательно выпал из топ-12 команд лиги. Такому результату поспособствовали два поражения в трех матчах на прошедшей неделе.

Напомним, ранее уфимский клуб на протяжении двух недель возглавлял Индекс силы команд на старте сезона-2020/21.