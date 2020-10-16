Товарооборот Татарстана с Турцией превысил 480 млн долларов по итогам 2019 года

Фото: Пресс-служба президента РТ

По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Турцией вырос в 1,5 раза и превысил 480 млн долларов. Об этом сообщили на встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с Министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Бекиром Пакдемирли.



Пресс-служба президента РТ

По словам президента РТ, агропромышленный комплекс Татарстана входит в пятерку самых сильных, особенно в области молочного животноводства: «Вопросы агропромышленного комплекса, это не только вопрос производства сельскохозяйственной продукции, это и сохранение сельского уклада жизни. В условиях урбанизации, сохранение сельского уклада очень важно. Поэтому мы к селу относимся не просто как к производству сельскохозяйственной продукции, а как к возможности сохранить людей на селе, наши традиции».



Пресс-служба президента РТ

Турецкие компании инвестировали в республику около 2 млрд долларов. Министр отметил, что стороны совместными усилиями должны повысить товарооборот до 1 млрд долларов.