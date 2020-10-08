Правительство выделит 10 млрд рублей регионам на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам 10 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Мишустина, данные меры осуществляются по поручению президента России Владимира Путина.

«Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет», — сообщил глава Кабмина РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что Татарстан вошел в список регионов, которые в 2021 году получат деньги из федерального бюджета для выплаты ежемесячных пособий на третьего ребенка. Распоряжение подписано в конце сентября.

