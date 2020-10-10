В Татарстане на «Кросс нации» вышли более 180 тысяч человек

В субботу в России прошел очередной «Кросс нации». В Татарстане на пробежку вышли 184 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Среди них было 18 тысяч казанцев. В Казани Всероссийский день бега проходил на территории стадиона «Ак Барс Арена». Участники пробежали на выбор дистанции 1 км, 2 км и 3 км.

Фото: minsport.tatarstan.ru

В Набережных Челнах в кроссе участвовали более 38 тысяч человек. Здесь люди бегали в парке «Прибрежный» на дистанции 1 и 2 км.