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В Татарстане на «Кросс нации» вышли более 180 тысяч человек

18:17, 10.10.2020
В Татарстане на «Кросс нации» вышли более 180 тысяч человек
Фото: minsport.tatarstan.ru

В субботу в России прошел очередной «Кросс нации». В Татарстане на пробежку вышли 184 тысячи человек, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Среди них было 18 тысяч казанцев. В Казани Всероссийский день бега проходил на территории стадиона «Ак Барс Арена». Участники пробежали на выбор дистанции 1 км, 2 км и 3 км.

Фото: minsport.tatarstan.ru

В Набережных Челнах в кроссе участвовали более 38 тысяч человек. Здесь люди бегали в парке «Прибрежный» на дистанции 1 и 2 км.

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