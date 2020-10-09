В Рязанской области полностью потушили пожар на военном складе

В Рязанской области полностью потушили пожар на военном складе, очаги возгорания полностью ликвидировали.

«По результатам проведенной на территории арсенала разведки сегодня мы констатируем факт, что пожар на нем не только локализован, а полностью ликвидированы все очаги возгорания», — сказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

realnoevremya.ru

Военные уже приступили к восстановлению казарменно-жилищного фонда, административных зданий и подготовке военного городка к зимнему периоду эксплуатаци, пишет ТАСС.

Пожар на территории бывшей воинской части в Скопинском районе произошел 7 октября из-за взрыва артиллерийских боеприпасов. Более 2,3 тысячи человек эвакуировали из населенных пунктов в радиусе 5 км. В регионе введен режим ЧС.

